Solidariedade em dobro: Santa Casa recebe leite, roupas e brinquedos arrecadados pela comunidade

Ações promovidas por praticantes de Airsoft e integrantes da Capelania resultaram na doação de 87 litros de leite e dezenas de itens para o Bazar do Bem.

A última sexta-feira (6.nov) foi marcada por gestos de solidariedade na Santa Casa de Votuporanga. Duas iniciativas independentes mobilizaram voluntários, esportistas e membros da comunidade para arrecadar donativos em benefício da instituição.

A primeira ação partiu da Arena 17 Airsoft, que aproveitou a inauguração de um novo espaço para promover uma campanha beneficente. A participação no evento foi vinculada à doação de leite, reunindo jogadores de cidades como Fernandópolis, Valentim Gentil, São José do Rio Preto, Mirassol e Tanabi. A mobilização resultou na entrega de 87 litros de leite à Santa Casa.

Já a segunda iniciativa foi organizada pela presidente regional do Conselho Federal de Capelania, Shirlei Trento, e pela capelã Zilda Sawada, que arrecadaram roupas, brinquedos e calçados destinados ao Bazar do Bem, projeto que gera recursos para a manutenção da instituição.

A campanha foi divulgada pelas redes sociais e contou com pontos de arrecadação em igrejas e na comunidade. Em menos de um mês, dezenas de doações foram reunidas e encaminhadas à Santa Casa.

Para a instituição, as iniciativas reforçam a importância do apoio da comunidade e demonstram como diferentes ações podem contribuir diretamente para o atendimento prestado à população.