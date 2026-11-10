Rodovia Euclides da Cunha é a melhor estrada pública do Brasil 

A SP-320 conquistou o 3º lugar no ranking nacional da CNT e foi a única rodovia administrada pelo poder público entre as dez melhores do país.

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) foi eleita a melhor do Brasil pela Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada nesta segunda-feira (9.nov) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

O levantamento avaliou mais de 114 mil quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o país, considerando critérios como condições do pavimento, sinalização e geometria das pistas.

Um dos destaques do ranking foi a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que ficou na terceira colocação nacional no trecho entre Rubinéia e Mirassol. A estrada, que passa por Votuporanga, foi a única de administração pública a figurar entre as dez melhores do país.

O Estado de São Paulo dominou o ranking, com cinco rodovias entre as dez primeiras colocadas.

Na outra ponta da lista, a MA-006, entre Cururupu e Pinheiro, no Maranhão, recebeu a pior avaliação do Brasil. Entre os oito trechos classificados como péssimos, cinco estão localizados na região Nordeste.

Segundo a CNT, as rodovias concedidas à iniciativa privada apresentaram desempenho superior. Cerca de 67,6% da extensão das estradas concedidas recebeu avaliação ótima ou boa, contra 31% das rodovias administradas pelo poder público.

Apesar da melhora geral observada no levantamento, a pesquisa aponta que 58,9% da malha rodoviária brasileira ainda apresenta condições regulares, ruins ou péssimas, impactando diretamente a segurança viária e os custos do transporte de cargas.