Votuporanguense é morta em duplo homicídio na Bahia 

Swellen Cristina Ribeiro e Silva, de 41 anos, foi assassinada a tiros em Luís Eduardo Magalhães. Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime.

Uma mulher, de 41 anos, natural de Votuporanga/SP foi assassinada durante um duplo homicídio registrado na madrugada do último sábado (7.nov), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

A vítima identificada como Swellen Cristina Ribeiro e Silva, ex-moradora de Cardoso/SP, foi encontrada morta após ser atingida por disparos de arma de fogo nas proximidades das ruas Lençóis e Itabuna, no bairro Santa Cruz.

A segunda vítima foi identificada como Marlos Dias de Souza, de 48 anos, natural de Lapão/BA. Segundo informações preliminares, ele foi atingido por pelo menos seis tiros. No local do crime, foram encontradas cápsulas de munição calibre 9 milímetros.

De acordo com relatos de moradores, vários disparos foram ouvidos por volta das 5h45. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram Swellen caída no meio da Rua Lençóis, enquanto Marlos estava na calçada da Rua Itabuna.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas apenas constataram os óbitos.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades locais, Swellen era acompanhada pelo programa POP Rua, serviço de assistência voltado à população em situação de vulnerabilidade social. Ela teria deixado de retornar ao local onde costumava permanecer antes de ser encontrada morta.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção dos corpos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Civil da Bahia investiga o caso e trabalha para esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio.