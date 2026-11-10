Circuito Sesc de Esportes: medalhista olímpica estará em Votuporanga 

Programação gratuita será realizada dia 12 de novembro, no Ginásio Mário Covas, com vivência esportiva e bate-papo com a ex-jogadora de vôlei Carol Gattaz.

Incentivar a prática esportiva, aproximar a população de grandes referências do esporte nacional e estimular hábitos mais saudáveis são algumas das propostas do Circuito Sesc de Esportes, que chega a Votuporanga em mais uma edição no dia 12 de novembro. A programação começa a partir das 9h, no Ginásio Mário Covas, com acesso gratuito e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Com o tema “De Volta ao Jogo”, a iniciativa do Sesc São Paulo leva atividades esportivas, vivências e encontros com atletas a municípios que não contam com unidades da instituição. Em Votuporanga, um dos destaques deste ano será a participação de Carol Gattaz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com a Seleção Brasileira de Vôlei. A programação inclui bate-papo com a atleta, que compartilhará experiências de sua trajetória no esporte, além de vivência esportiva com o público.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, receber iniciativas como essa amplia as oportunidades de contato da população com o esporte e fortalece o trabalho desenvolvido pelo Município: “O esporte transforma vidas, promove saúde, disciplina, inclusão e qualidade de vida. Apoiar projetos como o Circuito Sesc é uma forma de ampliar essas oportunidades e incentivar ainda mais pessoas a praticarem atividades físicas. Esse também é um compromisso permanente da Secretaria, que oferece gratuitamente diversas modalidades esportivas para crianças, jovens, adultos e idosos”, destaca.

O Circuito Sesc de Esportes será realizado no Ginásio Mário Covas, localizado na Rua Sebastião Lima Braga, nº 3.010, no Jardim Residencial Prado.

Esporte acessível à população

O apoio a iniciativas como o Circuito Sesc faz parte de um trabalho contínuo de incentivo ao esporte em Votuporanga. Atualmente, a Prefeitura disponibiliza mais de 20 modalidades esportivas gratuitas, distribuídas em diversos espaços públicos, com opções que incluem futebol, futsal, vôlei, basquete, natação, hidroginástica, judô, karatê, jiu-jítsu, capoeira, dança e atividades inclusivas, entre outras. A relação completa das modalidades, com horários, locais e orientações para inscrição, pode ser consultada no site da Prefeitura, na seção “Secretaria de Esportes e Lazer”.