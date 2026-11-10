Rifa Solidária arrecada recursos para ajudar animais de rua e sorteará sofá-cama de luxo em Votuporanga 

Campanha tem como objetivo arrecadar recursos para auxiliar na alimentação e nos cuidados de animais em situação de abandono. Cada número custa R$ 10,00 e o sorteio será realizado no dia 20 de dezembro de 2026.

Uma iniciativa solidária está mobilizando a comunidade em prol da causa animal. A campanha Rifa Solidária, realizada com o apoio da Arenzzo Deccor e loja EU ME AMO Lingeries e SexShop, tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar na alimentação e nos cuidados de diversos animais em situação de rua.

A ação oferece aos participantes a oportunidade de concorrer a um lindo sofá-cama Zeus, de 2,25 metros, com capacidade para até quatro lugares e revestimento em tecido impermeável, oferecido pela Arenzzo Deccor.

Cada número da rifa custa apenas R$ 10,00, e o sorteio está previsto para o dia 20 de dezembro de 2026.

Mais do que concorrer a um prêmio, a iniciativa representa uma oportunidade de contribuir diretamente com o trabalho de proteção animal, ajudando a garantir alimento e melhores condições de sobrevivência para cães e gatos que vivem nas ruas.

Toda a renda arrecadada será destinada ao cuidado dos animais de rua. A organização reforça a importância da participação da população, destacando que cada contribuição, independentemente do valor, faz a diferença na vida de muitos animais que dependem da solidariedade das pessoas.

A campanha também conta com o apoio de pessoas e estabelecimentos parceiros, que acreditam na importância de unir forças para fortalecer a proteção animal.

Como participar

Para participar, basta adquirir um ou mais números da Rifa Solidária pelo valor de R$ 10,00 cada.

Maiores informações pelo WhatsApp: (17) 99677-9595 – Falar com o Chandelly Protetor ou diretamente na loja EU ME AMO Lingeries e SexShop, localizada na Rua Bahia, nº 3.792, esquina com a Rua Pará, próximo à Prefeitura Municipal.

Participe, colabore e ajude a transformar a realidade dos animais de rua. Sua solidariedade pode fazer a diferença!