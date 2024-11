Prefeitura e Senac divulgam curso gratuito de Nail Art: Decoração de Unhas

Aulas serão oferecidas no CTMO; curso é direcionado para quem tem conhecimento na área ou queira trabalhar com unhas decoradas.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, abrirá inscrições, nos dias 12 e 13 de novembro, para o curso Nail Art: Decoração de Unhas, com carga horária de 36 horas. Para se inscrever é necessário comparecer no CTMO, munidos do RG e CPF, das 9h às 15h.

Este curso é para quem já trabalha na área e que tenha conhecimento básico em técnicas de manicure e pedicure. Serão ofertadas 18 vagas para pessoas com idade acima de 18 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental I.

Conteúdo a ser estudado:

Avaliar mãos e pés com base em características anatômicas e patológica; utilizar acessórios, técnicas e tendências do Nail Art; aplicar noções básicas do uso de cores; esmaltar unhas de forma clássica e em gel; aplicar técnicas de decoração de unhas; e atuar de acordo com as normas de biossegurança.

O curso será ministrado no CTMO com início no dia 25 de novembro e segue até 12 de dezembro. As aulas serão de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3406-1488, ramal 29. O CTMO fica na Rua Barão do Rio Branco, 4497, no bairro Vila Paes.

