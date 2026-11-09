Prefeitura apoia iniciativa da Airvo que oferece cadastro de currículos e cursos gratuitos em Votuporanga

“Airvo Recruta” será realizado nos dias 10 e 11 de novembro, com cadastro para vagas no setor industrial e inscrições para cursos de qualificação profissional.

Quem busca ingressar no mercado de trabalho, especialmente no setor industrial, ou deseja investir na qualificação profissional poderá participar, nos dias 10 e 11 de novembro, do Programa Airvo Recruta. A iniciativa oferecerá cadastro de currículos para oportunidades de emprego na indústria e inscrições em cursos profissionalizantes gratuitos, voltados a quem deseja desenvolver novas habilidades e ampliar suas possibilidades profissionais.

A ação será realizada no Centro Social de Votuporanga, localizado na Rua Tibagi, nº 3.071, no bairro Patrimônio Novo. Nesta terça-feira (10), o atendimento será das 13h às 19h; na quarta-feira (11), das 9h às 17h. Para realizar o cadastro, é importante que os interessados compareçam com seus documentos pessoais.

Organizada pela Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) e pelo Sindimob (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga), a iniciativa conta com a parceria do Sest Senat, Senai, Sebrae e Centro Social, além do apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, destaca a importância de iniciativas que aproximam trabalhadores das oportunidades disponíveis e incentivam a qualificação profissional: “A qualificação é um dos caminhos para ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e fortalecer a economia. Além de apoiar ações como o programa Airvo Recruta, a Prefeitura também incentiva essa aproximação entre empresas e trabalhadores por meio da divulgação semanal das vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da plataforma EmpregaVotu, que reúne informações e facilita o acesso às oportunidades de emprego. Nosso objetivo é ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento profissional das pessoas”, ressalta.