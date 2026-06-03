Shalom vence licitação e seguirá à frente da coleta de lixo em Votuporanga 

Na última sexta-feira (29), sem conseguir concluir a licitação a tempo, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Saev Ambiental, esticou o prazo do contrato emergencial até o dia 25 de novembro de 2026. O novo processo licitatório prevê vínculo por até 10 anos.

Jorge Honorio

A Shalom Engenharia e Construções Barretos Ltda venceu o processo licitatório e seguirá à frente do serviço de coleta de lixo e varrição de ruas em Votuporanga/SP. O novo processo licitatório prevê vínculo por até 10 anos.

De acordo com o apurado pelo Diário, a licitação enfrentou uma série de atrasos e readequações, com previsão inicial de investimento de até R$ 16.658.683,36 por ano. No entanto, seguindo o critério do menor lance, a atual detentora do serviço venceu a disputa apresentando uma oferta de R$ 12.984.637,52. Em segundo lugar ficou a Converd Construção Civil Ltda com uma proposta de R$ 12.985.000,00.

A Saev Ambiental ainda não realizou o anúncio oficial do processo licitatório.

Prorrogação emergencial

A Shalom Engenharia e Construções Barretos Ltda segue à frente do serviço do município. O contrato anterior, assinado em 2019, teria vigência encerrada no ano passado. Diante do cenário, foi realizada uma contratação emergencial, formalizada por dispensa de licitação, pelo período inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação por até um ano, com o objetivo de assegurar a manutenção dos serviços essenciais de limpeza urbana no município.

De lá para cá, o processo foi prorrogado sucessivamente, sendo o último nesta sexta-feira (29), estendendo o vínculo até o dia 25 de novembro de 2026, sem aplicação de reajuste, mantendo os valores de R$ 3.314.240,00 para o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos e destinação em aterro sanitário; e R$ 1.339.840,00 para o serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos. Ao todo, o contrato totaliza R$ 4.654.080,00.

A empresa também foi destaque na imprensa regional no segundo semestre do ano passado, após a ameaça de greve dos coletores de lixo, que, na ocasião, alegaram atrasos em pagamentos, como por exemplo, direitos trabalhistas, e condições precárias de trabalho.