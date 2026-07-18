Caixa muda de sábado para domingo os sorteios de fim de semana da Mega-Sena e outras loterias

Mudança passa a valer neste fim de semana, no dia 19 de julho, e afeta também Lotofácil, Quina, Loteria Federal, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária.

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário dos sorteios das loterias que tradicionalmente eram realizados aos sábados. A mudança passa a valer neste fim de semana.