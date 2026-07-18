Caixa muda de sábado para domingo os sorteios de fim de semana da Mega-Sena e outras loterias

Mudança passa a valer neste fim de semana, no dia 19 de julho, e afeta também Lotofácil, Quina, Loteria Federal, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária.
A Caixa Econômica Federal alterou o calendário dos sorteios das loterias que tradicionalmente eram realizados aos sábados. A mudança passa a valer neste fim de semana.
Com a nova regra, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária deixam de ocorrer na noite de sábado e passam a ser realizados aos domingos, às 11h.
Em nota, a Caixa informou que a alteração entra em vigor neste domingo, 19 de julho de 2026.
A alteração não muda os sorteios de terça-feira e quinta-feira da Mega-Sena nem dos outros dias das demais loterias.
Segundo o banco, os sorteios continuarão acontecendo no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Apesar da mudança no dia e no horário dos concursos, os apostadores ainda poderão registrar jogos até as 22h de sábado. Já os bolões seguirão disponíveis nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do início de cada sorteio.
A instituição destacou que a alteração afeta apenas o calendário dos concursos. As regras das modalidades, os valores das apostas, as probabilidades de premiação e toda a estrutura dos sorteios permanecem as mesmas.
Os sorteios continuam sendo transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.
*Com informações do g1