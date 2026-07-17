Prorrogadas as inscrições para o curso gratuito de Produção de Vídeo Mobile

Inscrições seguem abertas exclusivamente on-line para o curso gratuito que ensina técnicas de gravação e edição de vídeos utilizando smartphones e tablets.

Quem ainda não garantiu uma vaga no curso gratuito de Produção de Vídeo Mobile ganhou uma nova oportunidade. A Prefeitura de Votuporanga prorrogou as inscrições para a capacitação promovida em parceria com o Senac, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO).

Voltado a quem deseja produzir conteúdos de qualidade para as redes sociais, o curso ensinará técnicas de gravação e edição de vídeos utilizando smartphones e tablets. Durante as aulas, os participantes aprenderão a criar vídeos curtos e publicitários, desenvolvendo habilidades cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho e pelo empreendedorismo digital.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas. As aulas serão realizadas no CTMO entre os dias 17 e 26 de agosto, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, totalizando 20 horas de carga horária.

Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e Ensino Fundamental completo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, pelo site do CTMO, no endereço https://ctmoemprega.lovable.app/, permanecendo abertas até o preenchimento das vagas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do CTMO, (17) 3406-1488, ou do Senac, (17) 3426-6700.