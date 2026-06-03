DIG de Votuporanga prende quadrilha especializada em golpes contra idosos 

Os policiais civis prenderam em Guarulhos e São Paulo, cinco pessoas suspeitas de integrar grupos criminosos especializados na aplicação de golpes contra idosos em diversas cidades do Estado.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP deflagrou, nesta terça-feira (2.jun), a Operação “Peregrinos da Fraude”, resultando na prisão de cinco pessoas suspeitas de integrar grupos criminosos especializados na aplicação de golpes contra idosos em diversas cidades do Estado de São Paulo.

A operação ocorreu em Guarulhos e na cidade de São Paulo, com o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com o apurado, durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos e cartões de crédito pertencentes a terceiros, além de instrumentos utilizados na prática dos crimes.

As investigações, que foram iniciadas em março deste ano, a partir de ocorrências registradas em Votuporanga, apuraram a atuação de dois grupos distintos.

O primeiro grupo era especializado no chamado “golpe do falso mecânico”. Os criminosos simulavam ruídos no veículo das vítimas — preferencialmente mulheres idosas —, abordando-as na sequência sob o pretexto de serem mecânicos e realizando um suposto reparo. Aproveitando-se da situação, subtraíam o cartão bancário das vítimas e realizavam saques e compras indevidas.

O segundo grupo atuava na aplicação do golpe do “falso presente”. Os criminosos criavam uma situação encenada, deixando cair na via pública algum objeto de aparente valor. Quando o idoso o encontrava, os criminosos se aproximavam e, sob o pretexto de buscar um presente para a vítima, furtavam seus pertences pessoais.

Todos os presos permanecem à disposição da Justiça.