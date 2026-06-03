Falece Sidnei Breseghello, aos 79 anos 

Faleceu nesta terça-feira (2.jun), o fotógrafo aposentado da Polícia Científica de Votuporanga/SP, Sidnei Breseghello, aos 79 anos. Vítima de infarto, Sr. Sidnei foi um dos pioneiros de sua área na cidade, construindo uma trajetória marcada pelo profissionalismo e dedicação.

Sr. Sidnei deixou a esposa Dulcinéia e as filhas: Andréia e Adriana; os netos: Eduardo e Vitor; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para às 16h, desta quarta-feira (3), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.