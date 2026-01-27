“Não é Não”: Secretaria de Direitos Humanos inicia campanha de prevenção à violência no Carnaval 2026

Ação reforça orientação, respeito ao consentimento e acolhimento às vítimas de assédio durante o período carnavalesco.

A Prefeitura de Votuporanga inicia, durante o Carnaval 2026, a campanha “Não é Não”, desenvolvida pela Secretaria de Direitos Humanos a partir de indicação popular do munícipe Everton Lopes Belai.

Com foco na prevenção da violência, a iniciativa busca orientar a população e garantir acolhimento às vítimas de assédio, reforçando a importância do respeito e do consentimento em todos os espaços de convivência.

Voltada aos foliões e à sociedade em geral, a campanha destaca que o “não” deve ser respeitado em qualquer circunstância, especialmente em períodos festivos, quando há maior circulação de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas. A proposta é direta: assédio não é brincadeira, não é diversão e não pode ser normalizado.

Para o secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago, o Carnaval deve ser um momento de alegria, mas também de responsabilidade e respeito ao próximo. “O Carnaval é uma festa popular, feita para todos, e precisa ser vivida com segurança. Diversão só existe quando há consentimento. O “não” é uma resposta clara e deve ser respeitada. Assédio não é entretenimento, é violência, e não será tolerado.

Nosso compromisso é orientar, prevenir e garantir que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que existem canais de apoio e denúncia em Votuporanga”, disse.

Durante o período carnavalesco, a Secretaria de Direitos Humanos reforçará a divulgação dos canais de atendimento e denúncia, ampliando o acesso à informação e incentivando a população a denunciar qualquer tipo de violência ou assédio.

Em Votuporanga, as denúncias podem ser realizadas pelo Disque 100 (Direitos Humanos) e pelo Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher), ambos com atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas por dia.

Nos casos que exijam registro de ocorrência, a vítima deve procurar a Central de Flagrantes de Votuporanga, localizada na Rua Tocantins, nº 3.583, bairro Santa Eliza. O telefone para contato é (17) 3421-1167.