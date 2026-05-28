Secretaria lança cartilha de incentivo digital para idosos atendidos pelo Serviço de Proteção Básica no Domicílio

Material desenvolvido pela equipe da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social busca ampliar a autonomia, fortalecer vínculos e reduzir o isolamento social por meio da inclusão digital.

A Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga lançou uma Cartilha de Incentivo Digital voltada às pessoas idosas atendidas pelo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. A iniciativa partiu dos educadores sociais que atuam no serviço e foi desenvolvida a partir das demandas identificadas durante os atendimentos domiciliares, com o objetivo de estimular a autonomia, ampliar a comunicação e fortalecer os vínculos sociais por meio da inclusão digital.

A iniciativa surgiu após a equipe identificar que muitas pessoas idosas demonstravam interesse em aprender a utilizar ferramentas simples do dia a dia, como aplicativos de mensagens, videochamadas, acesso a serviços públicos on-line e recursos básicos de segurança digital, mas encontravam dificuldades no uso da tecnologia.

Com linguagem acessível, orientações passo a passo e ilustrações didáticas, a cartilha foi elaborada para proporcionar uma experiência mais segura e acolhedora no ambiente digital, incentivando novas formas de interação com familiares, amigos, serviços públicos e atividades culturais.

Além de apoiar a comunicação e a autonomia, o material também aborda orientações relacionadas à segurança digital, com recomendações práticas para prevenção de golpes e fraudes virtuais. Entre os temas abordados estão os cuidados ao compartilhar informações pessoais, a utilização de senhas seguras, atenção a links desconhecidos e a importância de buscar auxílio de familiares ou profissionais de referência diante de dúvidas.

Segundo a equipe responsável, a cartilha também será utilizada como ferramenta de apoio nas visitas domiciliares e nas ações socioeducativas desenvolvidas pelo serviço, ampliando as oportunidades de aprendizagem e inclusão para as pessoas idosas atendidas.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, destacou a importância da iniciativa para promover mais autonomia e inclusão entre as pessoas idosas atendidas pelo município: “A tecnologia faz parte da rotina da sociedade e é fundamental que nossas pessoas idosas também tenham acesso a esse conhecimento de forma simples, segura e acolhedora. Essa cartilha é uma ferramenta importante para fortalecer vínculos, ampliar a comunicação e contribuir para uma melhor qualidade de vida”, conclui.