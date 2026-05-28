Secretaria lança cartilha de incentivo digital para idosos atendidos pelo Serviço de Proteção Básica no Domicílio

18
Assistência Social lança cartilha de incentivo digital para pessoas idosas atendidas pelo Serviço de Proteção Básica no Domicílio - Foto: Reprodução

Material desenvolvido pela equipe da Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social busca ampliar a autonomia, fortalecer vínculos e reduzir o isolamento social por meio da inclusão digital.

A Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga lançou uma Cartilha de Incentivo Digital voltada às pessoas idosas atendidas pelo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. A iniciativa partiu dos educadores sociais que atuam no serviço e foi desenvolvida a partir das demandas identificadas durante os atendimentos domiciliares, com o objetivo de estimular a autonomia, ampliar a comunicação e fortalecer os vínculos sociais por meio da inclusão digital.

A iniciativa surgiu após a equipe identificar que muitas pessoas idosas demonstravam interesse em aprender a utilizar ferramentas simples do dia a dia, como aplicativos de mensagens, videochamadas, acesso a serviços públicos on-line e recursos básicos de segurança digital, mas encontravam dificuldades no uso da tecnologia.

Com linguagem acessível, orientações passo a passo e ilustrações didáticas, a cartilha foi elaborada para proporcionar uma experiência mais segura e acolhedora no ambiente digital, incentivando novas formas de interação com familiares, amigos, serviços públicos e atividades culturais.

Além de apoiar a comunicação e a autonomia, o material também aborda orientações relacionadas à segurança digital, com recomendações práticas para prevenção de golpes e fraudes virtuais. Entre os temas abordados estão os cuidados ao compartilhar informações pessoais, a utilização de senhas seguras, atenção a links desconhecidos e a importância de buscar auxílio de familiares ou profissionais de referência diante de dúvidas.

Segundo a equipe responsável, a cartilha também será utilizada como ferramenta de apoio nas visitas domiciliares e nas ações socioeducativas desenvolvidas pelo serviço, ampliando as oportunidades de aprendizagem e inclusão para as pessoas idosas atendidas.

A secretária da Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, destacou a importância da iniciativa para promover mais autonomia e inclusão entre as pessoas idosas atendidas pelo município: “A tecnologia faz parte da rotina da sociedade e é fundamental que nossas pessoas idosas também tenham acesso a esse conhecimento de forma simples, segura e acolhedora. Essa cartilha é uma ferramenta importante para fortalecer vínculos, ampliar a comunicação e contribuir para uma melhor qualidade de vida”, conclui.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR