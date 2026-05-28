Carlão Pignatari comemora início das obras da Rodovia Péricles Bellini após entraves 

O deputado estadual atuou junto ao Governo do Estado de São Paulo para destravar as obras da SP-461, buscando garantir avanços importantes para a segurança, mobilidade e desenvolvimento da região das Maravilhas do Rio Grande.

Após meses de expectativa e um longo período de entraves burocráticos e ambientais, as obras da Rodovia Péricles Bellini (SP-461) finalmente começaram marcando um momento importante para Votuporanga e todo o noroeste paulista. O deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) comemorou o início dos trabalhos e destacou que esta é uma das mais importantes conquistas de infraestrutura para a região nos últimos anos.

Com forte atuação para o projeto saísse do papel, Carlão participou de diversas reuniões em São Paulo com representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), técnicos responsáveis pelo projeto e integrantes do Governo do Estado, cobrando agilidade na resolução dos impasses que atrasavam o início das intervenções. Ao longo desse período, o deputado Carlão manteve a SP-461 entre as prioridades de sua atuação política, principalmente pela relevância da rodovia para o desenvolvimento regional.

A Rodovia Péricles Bellini é uma das principais ligações do interior paulista, atendendo diretamente municípios estratégicos da região turística das Maravilhas do Rio Grande, além de ser fundamental para o agronegócio, transporte de cargas, deslocamento de trabalhadores e mobilidade urbana. O trecho recebe diariamente um intenso fluxo de veículos leves, caminhões e ônibus, sendo considerado essencial para o escoamento da produção agrícola e industrial do noroeste paulista.

“Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas pela sensibilidade e pelo compromisso com o interior paulista. Essa é uma conquista muito importante para toda nossa região. Foram muitas reuniões, muito trabalho e muita cobrança para que essa obra finalmente pudesse começar. Hoje celebramos uma vitória da população, dos empresários, dos trabalhadores e de todos que dependem diariamente da SP-461”, afirmou Carlão Pignatari.

O deputado destacou ainda que uma das intervenções mais aguardadas acontecerá no 6º Distrito de Votuporanga, região que concentra grande número de empresas e um intenso fluxo diário de trabalhadores: “Essa obra vai trazer mais segurança e melhorias muito importantes para o 6º Distrito, onde temos um grande movimento de funcionários das empresas instaladas naquela região. Ali teremos um viaduto que vai interligar a cidade ao 6º Distrito, além das marginais que darão muito mais fluidez ao trânsito, melhorando a mobilidade e, principalmente, preservando vidas.”

Além do trecho urbano de Votuporanga, o projeto prevê importantes adequações nos acessos de diversos municípios da região: “Ainda teremos melhorias nos trevos de Parisi, Álvares Florence, Vila Alves, Riolândia e Cardoso, além do recapeamento da pista, garantindo uma rodovia de excelência para toda a população. É uma transformação importante para a nossa infraestrutura”, destacou o parlamentar.

As obras incluem duplicação em trechos estratégicos, construção de viaduto, implantação de marginais, melhorias nos dispositivos de acesso, terceira faixa em pontos críticos e recuperação completa do pavimento. O objetivo é aumentar a segurança viária, reduzir acidentes, melhorar o fluxo de veículos e fortalecer o desenvolvimento econômico regional.