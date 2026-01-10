Prefeitura abre inscrições on-line para creches e educação infantil a partir de terça-feira 

Procedimento segue disponível ao longo do ano; implementada em 2026, a novidade busca ampliar e facilitar o acesso das famílias.

A Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga informa que as inscrições para vagas nas creches municipais e para a educação infantil – Pré-Escola terão início a partir de terça-feira, dia 13 de janeiro. O processo será on-line, por meio do Aplicativo Conecta Votuporanga, novidade implementada neste ano para facilitar o acesso das famílias.

As inscrições e demais movimentações permanecem abertas durante todo o ano letivo, com exceção do mês de julho, período de férias escolares e recesso, e se encerram no dia 30 de outubro.

Para efetivar a inscrição, é necessário anexar com imagens legíveis documento original com foto do responsável legal, certidão de nascimento original da criança e comprovante de residência atualizado em nome do pai ou da mãe. Para as vagas em creche, a criança deve ter idade mínima de dois meses completos.

As listas de espera serão divulgadas mensalmente a partir do quinto dia útil de cada mês, com início no mês de março. A consulta poderá ser feita pelo site da Prefeitura de Votuporanga, na página da Secretaria da Educação, ou pelo Aplicativo Conecta Votuporanga.

O Aplicativo Conecta Votuporanga está disponível gratuitamente nas lojas App Store e Play Store, bastando buscar pelo nome do aplicativo. A ferramenta amplia o acesso aos serviços públicos, fortalecendo a inovação, a conectividade e a sustentabilidade na relação entre a Prefeitura e a população.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Educação, localizada na Rua Pernambuco, nº 4.865, no bairro Parque Brasília, pelo telefone (17) 3405-9750, pelo site votuporanga.sp.gov.br ou pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, no perfil @prefvotuporanga.