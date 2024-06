Serviço militar: prazo para alistamento encerra em 30 de junho 

Os jovens que não se alistarem dentro do prazo legal ficarão em débito com o serviço militar.

Encerra no dia 30 de junho o prazo para jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2024 efetuarem o Alistamento Militar que pode ser feito na 189ª Junta de Serviço Militar (JSM) de Votuporanga/SP ou na modalidade on-line, para os que tiverem dentro do prazo legal, pelo site www.alistamento.eb.mil.br

Vale lembrar que os jovens nascidos nos anos anteriores a 2005, poderão regularizar sua situação diretamente na JSM de Votuporanga, que fica na Rua Rio Grande, 1955, no bairro Chácara das Paineiras (ao lado do tiro de guerra), mediante apresentação do RG, CPF e comprovante de residência atualizados além do pagamento de multa. Aqueles que não estão com a situação em dia não poderão realizar o alistamento on-line.

Os jovens que optarem em se alistar pela internet, devem imprimir o Certificado de Alistamento Militar (CAM), documento que será gerado pelo site do Exército após a confirmação do alistamento on-line, e comparecer na JSM, entre os dias 10 e 30 de julho 2024, portando o RG e (CAM), ou acompanhar sua situação no site, para obter conhecimento de sua situação militar, que implicará encaminhamento para a Comissão de Seleção no Tiro de Guerra de Votuporanga ou concessão de Dispensa do Serviço Militar Obrigatório.

Ficarão em débito com o serviço militar os jovens que não se alistarem dentro do prazo legal ou aqueles que se enquadrarem na situação de refratário, quando o jovem não comparece na respectiva Comissão de Seleção que foi encaminhado.

Quem não se alistar sofrerá algumas sanções como multas e o impedimento legal, de expedir ou renovar passaporte, inscrever-se em concurso público ou ingressar no serviço público, seja eletivo ou de nomeação, obter carteira profissional, assinar contrato ou receber qualquer prêmio de governos federal, distrital, estaduais ou municipais, dentre outras situações previstas por lei.