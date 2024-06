West Ham anuncia Luis Guilherme, ex-Palmeiras 

Atacante brasileiro de 18 anos chega ao clube inglês com contrato de cinco temporadas.

O West Ham anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Luis Guilherme. O atacante de 18 anos deixou o Palmeiras e assinou com o clube inglês por cinco temporadas, até junho de 2029. O brasileiro será oficialmente jogador dos Hammers a partir desta sexta-feira, quando abre a janela de transferências na Inglaterra.

A negociação foi fechada em 30 milhões de euros (R$ 175 milhões), sendo €23 milhões (R$ 134 milhões) fixos e outros €7 milhões (R$ 41 milhões) em bônus, dependendo das metas esportivas a serem atingidas no novo clube.

“Estou muito feliz de assinar com o West Ham, um clube que confiou no meu trabalho. A Premier League é a melhor liga do mundo, e acredito que vou melhorar demais aqui. Sempre quando tinha oportunidade, cresci vendo o futebol inglês, e poder jogar aqui é um sentimento incrível. Era um sonho desde quando tinha 11 anos e agora está se tornando realidade”, declarou o jogador.

Luis Guilherme é a primeira contratação do West Ham para a temporada 2024/25. No time inglês comandado pelo técnico espanhol Julen Lopetegui, ele vai encontrar o meia Lucas Paquetá e o lateral-esquerdo ítalo-brasileiro Emerson Palmieri. Os Hammers também estavam muito próximos de se reforçar com Fabrício Bruno, mas o zagueiro do Flamengo rejeitou a proposta.

Luis Guilherme estava desde o sub-11 no Verdão, prospectado através de um amigo do coordenador da base, João Paulo Sampaio, que levou o atacante para fazer um teste no Palmeiras ainda criança. Aos 18 anos agora, é considerado um dos mais talentosos da geração e despede-se com 45 jogos e um gol como profissional.

*Com informações do ge