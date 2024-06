Homem é preso após matar colega esganado e dormir ao lado do corpo em Buritama 

Suspeito confessou que teve uma discussão com a vítima, de 56 anos, na segunda-feira (10) e a matou esganada por causa de bebidas e drogas.

Um homem, de 34 anos, foi preso em Buritama/SP após matar um colega, de 56, que morava junto com ele, e dormir ao lado do corpo. O homem foi morto na noite da última segunda-feira (10.jun) e o suspeito foi preso na tarde de terça-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou ter agredido com socos e esganado Expedito Pereira de Sousa Filho, que morava junto com ele, após uma discussão por causa de bebidas e drogas. O corpo do homem foi encontrado por um amigo.

Ao ser capturado, o suspeito admitiu o crime e disse ter se deitado do lado do corpo até amanhecer para, só então, fugir do local.

O homem foi preso em flagrante e responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.