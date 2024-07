Seleção brasileira vai jogar mais seis vezes em 2024  

Brasil terá nova convocação já no mês que vem e tentará recuperação nas Eliminatórias, competição na qual está no sexto lugar.

Eliminado nas quartas de final da Copa América pelo Uruguai, o Brasil ainda fará mais seis partidas neste ano, todas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção ocupa a sexta colocação na competição e vem de três derrotas seguidas, para Uruguai, Colômbia e Argentina, todas em 2023, sob o comando de Fernando Diniz.

Os próximos compromissos serão no início de setembro. Assim, já no mês que vem Dorival Júnior anunciará a lista de convocados.

Confira abaixo a programação do Brasil para o restante do ano. Vale ressaltar que as datas podem ser alteradas:

5/9 – Equador (casa)

10/9 – Paraguai (fora)

10/10 – Chile (fora)

15/10 – Peru (casa)

14/11 – Venezuela (fora)

19/11 – Uruguai (casa)

A CBF trabalha para levar o próximo duelo, contra o Equador, para o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A capital gaúcha já era a preferida antes mesmo das fortes chuvas no estado no início de maio. A tragédia reforçou o interesse de jogar no Rio Grande do Sul, como forma de solidariedade.

Apesar da frustração com a campanha na Copa América, o técnico Dorival Júnior demonstrou otimismo para a sequência do trabalho na Seleção: “Acho que é um trabalho moroso, paciencioso, tudo o que queremos é acelerar para voltar a ter essa equipe. Todo esse sentimento que estamos tendo, olhando, observando, será importante. Alinharmos tudo isso, sentarmos com a CBF, conversarmos sobre tudo o que se passou, tivemos coisas positivas ao longo deste período de treinos e jogos, não foram os resultados que gostaríamos, tenho de reconhecer, chamando a responsabilidade dos resultados para o treinador. Mas temos tudo para evoluir, crescer, melhorar muito além do que foi apresentado”, declarou.