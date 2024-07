Alunos de Agronomia fazem entrega de tomates para o Lar São Vicente de Paulo

Cerca de 18 quilos foram colhidos na área agrícola da Unifev e destinados à entidade.

Os estudantes do curso de Agronomia da Unifev, Ricardo do Carmo e Lucas Bolotari, realizaram na última semana a doação de aproximadamente 18 quilos de tomates Sweet Grape para o Lar São Vicente de Paulo, em Votuporanga.

Os alimentos foram cultivados na área agrícola da Unifev e integram o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos, sob a orientação da Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanini, coordenadora do curso.

No projeto os graduandos pesquisaram o impacto de diferentes substratos na produção dos tomates Sweet Grape. A pesquisa testou a viabilidade da torta de filtro, um resíduo da indústria sucroalcooleira, derivado da filtração do caldo de cana-de-açúcar, como um aditivo promissor. “O estudo avaliou a adição de diferentes porcentagens de torta de filtro ao substrato para o cultivo de tomatinhos em estufa e viveiro. Após a colheita, foram analisados o peso, tamanho e quantidade de frutos por planta. A produção excedente foi entregue ao Lar São Vicente de Paulo”, detalhou a coordenadora.

Para Mariane, além das pesquisas, é relevante o envolvimento dos alunos com as causas sociais e a iniciativa demonstra o compromisso da Instituição com as entidades assistenciais e vai além da formação profissional. “É essencial que formemos não apenas bons profissionais, mas também cidadãos conscientes e engajados na comunidade”, finalizou.