Concha Acústica recebe Copa Votuporanga de Powerlifting nos dias 7 e 8 de fevereiro

Competição regional, que testa os limites da força muscular, reúne atletas de diversas cidades paulistas, com disputas em várias categorias e faixas etárias

A Concha Acústica de Votuporanga será palco da Copa Votuporanga de Powerlifting, modalidade esportiva que testa os limites da força muscular máxima. O evento acontece nos dias 7 e 8 de fevereiro, a partir das 9h30, e deve reunir atletas e praticantes de toda a região e também de diferentes cidades do Estado de São Paulo.

A competição contará com disputas nas categorias Powerlifting, Singles Lifts, Soft EQ e F8, divididas nas faixas etárias sub-júnior, júnior, open e master.

Haverá premiação para os primeiros colocados e troféus destinados às três melhores equipes.

Realizado pela empresa Rei Lifter, o evento tem apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo, e da Rádio Clube 92 FM. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (17) 99655-6035.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, a realização da competição reforça o compromisso do município com a diversidade esportiva. “Receber eventos como este é importante para mostrarmos que Votuporanga tem uma grande variedade de modalidades esportivas. O esporte precisa estar presente na rotina das pessoas, e é sempre uma grande satisfação acolher atletas que se destacam em todo o Brasil”, conclui.