Júnior Rocha chega com promessa de livrar CAV da zona de rebaixamento

Na manhã desta terça-feira (4), a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense apresentou oficialmente ao técnico Júnior Rocha a torcida e lhe deu a responsabilidade de livrar o clube da zona de rebaixamento da Série A2 do Campeonato Paulista de 2020.

Chegando para substituir o treinado Marcelo Henrique, demitido após o empate por 1 a 1 diante da Portuguesa, na Arena Plínio Marin, Rocha chega com um tom de continuidade do trabalho e intensidade em buscas dos sonhados bons resultados.

O presidente da Pantera Alvinegra, Marcelo Stringari, comentou a contratação do novo contratado: “Vimos em Júnior Rocha um perfil ideal para assumir o clube neste momento. É um técnico que conhece o elenco e vencedor no futebol brasileiro. Creio que juntos podemos colher bons frutos.”

Aos 38 anos, Júnior Rocha teve passagem de destaque pelo Luverdense, onde foi campeão estadual, em 2016, e da Copa Verde, em 2017. Contudo, também passou por clubes como: Aimoré, Novo Hamburgo, Novorizontino, Santa Cruz e CRB.

Ainda sem vencer na Série A2, o CAV ocupa a lanterna, com apenas um ponto, contra seis do Atibaia, o último dentro da zona de classificação. O próximo desafio é diante do Penapolense, neste sábado (8), às 15h, no Tenente Carriço, pela quinta rodada.