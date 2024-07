Homem é salvo por celular no bolso da camisa ao ser baleado no peito durante assalto 

Crime aconteceu em São José do Rio Preto/SP. Tiro atingiu o celular que estava no bolso da camisa da vítima.

Um jovem, de 21 anos, foi baleado no peito, no fim da tarde de segunda-feira (15.jul), e o tiro acertou o celular, que estava no bolso da camisa dele. O caso ocorreu em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e um outro colega de trabalho estavam descarregando um veículo na empresa onde trabalham, no bairro Boa Vista.

Em determinado momento, o jovem foi estacionar a própria moto do outro lado da rua, quando foi surpreendido por três suspeitos, que estavam em duas motos. Um deles, que estava sozinho na moto, desceu e começou a disparar contra as vítimas.

Um dos disparos atingiu o celular do jovem, que estava no bolso da camisa. Ele teve uma lesão no peito, sem perfuração. Os outros tiros acertaram o muro da empresa.

A moto da vítima foi roubada pelos criminosos logo após o tiroteio. O veículo foi encontrado incendiado próximo à linha do trem e levado para o pátio de Cedral/SP.

Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e roubo.