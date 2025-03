Secretaria de Serviços Urbanos segue com trabalho de melhorias em estradas rurais

Equipe da Pasta está concentrada na Estrada Municipal Mário Dorna.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Serviços Urbanos, segue com os trabalhos de manutenção e conservação de estradas rurais. Nesta quarta-feira (19.mar), os serviços estão concentrados na Estrada Municipal Mário Dorna, nas proximidades do Horto Florestal, zona leste da cidade.

A ação tem o intuito de melhorar as condições de tráfego e segurança dos usuários que utilizam as estradas. O trabalho de conservação é feito por equipes da Pasta durante todo o ano, com intensificação em períodos de maior incidência de chuvas: “Manter as estradas rurais em boas condições é essencial para o dia a dia de quem vive e trabalha no campo. Isso facilita o transporte da produção agrícola e melhora o acesso dos moradores”, aponta o secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto.

O Secretário também reforça que a população pode, e deve, colaborar com a melhoria deste serviço, comunicando a Secretaria de Serviços Urbanos quando observar trechos de estradas rurais que precisam de manutenção. O telefone de contato da Pasta é o (17) 3426-7050.

A sugestão pode ser registrada também junto à Ouvidoria Geral do Município, que atende pelo WhatsApp, através do 3405-9700, opção 2, pelo site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br através do ícone Ouvidoria, disponível no Acesso Rápido ou pelo App Conecta Votuporanga. O aplicativo Conecta Votuporanga está disponível para Android e iOS. Quem ainda não baixou basta clicar no link e fazer o download: conectavotuporanga.govdigital.app/download