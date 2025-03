Homem invade casa da ex-mulher e acaba preso em Votuporanga 

J.G.S., foi preso na cozinha do imóvel localizado na Rua São Paulo, no bairro Vila Marin, após desrespeitar uma medida protetiva.

Um homem foi preso após invadir a casa da ex-mulher, em descumprimento de medida protetiva, na tarde desta quarta-feira (19.mar), no bairro Vila Marin, em Votuporanga/SP.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento de DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho), quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de violência doméstica em um imóvel pela Rua São Paulo.

Em seguida, já pelo local, os PMs ouviram a versão da vítima que detalhou que sua casa havia sido invadida pelo seu ex-marido, em descumprimento de medida protetiva, que estipulava a não aproximação de menos de 100 metros.

Os policiais militares se depararam com J.G.S., na cozinha do imóvel, sendo que após revistado, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a medida protetiva concedida a ex-mulher, o indivíduo alegou saber da existência, recebendo voz de prisão com base na Lei Maria da Penha.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e encaminhado a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.