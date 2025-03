Polícia Ambiental realiza soltura de animais reabilitados 

Evento em parceria com a Universidade Brasil ocorreu nesta quarta-feira (19) e resultou na soltura de seis araras-canindé e um tamanduá-bandeira, após o processo de recuperação de maus-tratos ou acidentes.

Esta quarta-feira (19.mar) foi marcada por um momento muito especial tanto para a Polícia Militar Ambiental quanto para a Universidade Brasil de Fernandópolis/SP, além de ser um marco para a comunidade local, com a soltura de sete animais nativos silvestres: seis araras-canindé e um tamanduá-bandeira, após processo de recuperação. Esses animais, vítimas de maus-tratos ou acidentes, passaram por um período de tratamento e reabilitação de seis meses, e agora estão prontos para retornar à natureza.

O ato contou com a presença de profissionais da Universidade Brasil, incluindo veterinários e estagiários, que tiveram contato direto com os animais durante todo o processo de recuperação. A atuação da Polícia Militar Ambiental também foi fundamental, com a colaboração de suas equipes de Policiamento Rural Ambiental, que desempenharam um papel essencial na realização dos resgates.

A parceria entre a Polícia Militar Ambiental e a Universidade Brasil já dura oito meses e tem gerado resultados excepcionais. O trabalho conjunto tem sido eficaz e impactante, com a população local desempenhando um papel ativo e colaborativo nos resgates dos animais.

Após o resgate, os animais debilitados são encaminhados para a Universidade Brasil, onde recebem cuidados intensivos. O Dr. José Carlos S. Júnior, professor do curso de Medicina Veterinária e preceptor do setor de animais silvestre, junto com seus estagiários, realizam exames, tratamentos, alimentação adequada e monitoramento contínuo, garantindo que cada animal se recupere totalmente antes de ser reintegrado à natureza. Aqueles que não conseguem se reabilitar completamente permanecem na instituição até que um destino apropriado seja definido para eles.

Esse momento de soltura foi de extrema importância, trazendo esperança e alegria para as instituições envolvidas e para a comunidade. A primeira soltura dessa parceria marca o início de uma trajetória ainda mais promissora, com muitos outros animais a serem resgatados e devolvidos à natureza, graças à dedicação da Polícia Militar Ambiental, da Universidade Brasil e de todos os envolvidos na parceria.