Votuporanga inaugura a torre residencial mais alta do interior paulista

São 23 andares numa estrutura que combina tecnologia, sustentabilidade e sofisticação.

Com design moderno e soluções inovadoras, foi apresentada na noite de quarta-feira (18.dez) a torre de apartamentos mais alta do interior paulista, localizada no centro de Votuporanga/SP. O lançamento do Prime Tower Residence reuniu convidados, autoridades, investidores, profissionais do mercado imobiliário e imprensa numa noite marcada por emoção, experiências sensoriais e tradicional queima de fogos.

O projeto é assinado pelo famoso e renomado arquiteto Fabiano Hayasaki, de São José do Rio Preto, conhecido por assinar obras de celebridades do Brasil afora. A imponência e a modernidade dos traços chamam a atenção de quem passa pelo Prime Tower Residence, localizado na Rua Iguaçu, nº 3.169.

A torre, que possui 23 andares totalizando mais 70 metros de altura, foi projetada para atender às demandas do estilo de vida contemporâneo, oferecendo aos moradores uma infraestrutura completa. Entre os diferenciais estão áreas comuns automatizadas, sistemas inteligentes de energia e segurança, além de espaços de lazer que incluem piscina, academia, coworking, brinquedoteca, pet shop, salão gourmet, sala de delivery, porte cochère, entre outros. Os elevadores são de acesso exclusivo e direto para cada apartamento.

“Hoje não estamos somente celebrando a entrega de um empreendimento, mas a realização de um projeto que reflete sonhos, dedicação e compromisso com as pessoas que irão viver aqui. Este é um marco importante para a nossa família, que tem grande paixão por Votuporanga. São inúmeros empreendimentos com a assinatura Scamatti, que tiveram forte impacto no desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade”, disse Olivio Scamatti Filho, durante o discurso. Além de sua altura impressionante, o novo cartão postal de Votuporanga foi desenvolvido com foco em sustentabilidade e acessibilidade. O edifício conta com toda a estrutura de reutilização de água, painéis solares, captação de água de chuva, reforçando o compromisso com o meio ambiente e as tendências do mercado imobiliário de alto padrão.

“O Prime Tower Residence representa um marco para o interior de São Paulo, trazendo um novo padrão de qualidade e modernidade para os moradores que buscam conforto aliado à inovação”, afirmou Fabiano Hayasaki, durante a cerimônia de inauguração.

O público do lançamento conheceu de perto as instalações e pode experimentar o conceito do empreendimento, que promete transformar a paisagem urbana e atrair novos moradores para Votuporanga. “Com essa entrega, a cidade ganha não apenas um empreendimento imobiliário, mas um símbolo de inovação e progresso, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico local”, destacou o prefeito Jorge Seba. O deputado estadual Carlão Pignatari também participou da inauguração.

