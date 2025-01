Secretaria da Saúde realiza reuniões para discutir ações de enfrentamento à Dengue 

Alinhamento abordou o assunto com profissionais que atuam na área da limpeza na rede municipal e vereadores.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga segue intensificando as ações de enfrentamento à Dengue. Na última semana, a secretária Ivonete Félix do Nascimento e a responsável da Vigilância Ambiental, Paula Binheli de Lima participaram de reuniões de alinhamento com profissionais que atuam na área da limpeza na rede municipal de ensino durante capacitação realizada pela Secretaria da Educação. Em outra oportunidade, também se reuniram com os vereadores.

Com os profissionais da limpeza, Paula atualizou os números de casos positivos, suspeitos e óbitos, orientou sobre o uso de produtos alternativos, como detergente e sabão em pó. Ensinou práticas para manter os ralos das unidades escolares livre de criadouros do mosquito da Dengue e reforçou mais uma vez sobre a importância de não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente que possa servir como depósito para a proliferação do Aedes aegypti.

“Devemos sempre nos lembrar que as crianças integram o grupo de risco da doença, então todo cuidado é pouco em nossas unidades escolares. É muito importante que estes profissionais que atuam na limpeza de nossas escolas tenham sempre um olhar atento à questão”, comenta Paula Binheli de Lima.

Reunião na Câmara de Vereadores

Já com os vereadores, a secretária Ivonete trouxe um parâmetro de todas as ações de combate à Dengue que são realizadas no município, como visitas casa a casa, mutirões, nebulização costal e veicular, distribuição de repelentes, entre outras. Na ocasião, constou também em pauta as novas medidas que foram apresentadas e que serão executadas, previamente divulgadas durante a coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira (15.jan).

Participaram da conversa os vereadores Osmair Ferrari, Dr. Leandro, Daniel Davi, Carlim Despachante, Vilmar da farmácia, Renato Abdala, Débora Romani, Natielle Gama, Emerson Pereira, Chandelly Protetor e Sargento Moreno.

“Reuniões como essas sempre são muito produtivas para que não fique quaisquer dúvidas sobre nossas ações. É uma troca de experiência que nos agrega, agradeço à disposição dos vereadores que se dispuseram a cooperar com a gente nessa luta”, finaliza a secretária Ivonete Félix.

Informe Dengue

Positivos: 212

Em investigação: 952

Óbitos: 1

