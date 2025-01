Bolsonaro ataca Moraes por não ir à posse de Trump e diz que pode fugir do País 

Ex-presidente está com o passaporte retido desde fevereiro do ano passado, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, feita para investigar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após ser proibido de ir à posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por possibilidade de se evadir da Justiça brasileira. Em entrevista à rádio Auriverde Brasil nesta segunda-feira (20.jan), Bolsonaro disse que pode fugir do País, mesmo tendo o passaporte retido por ordem do ministro.

“Um juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil, é o dono da sua liberdade. Ele abre inquérito, ele te ouve, ouve o delator. Ele é o promotor, ele é o julgador, ele encaminha o seu juiz para fazer parte de audiência de custódia. Tudo ele. Tira teu passaporte. Eu não sou réu, pô. Ele pode fugir, eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro do ano passado, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF), feita para investigar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A medida foi adotada por Moraes para impedir que o ex-presidente consiga sair do País para escapar de uma possível condenação.

Desde então, Bolsonaro tentou por quatro oportunidades reaver o passaporte. A decisão mais recente foi na semana passada, quando Moraes citou que ele vem defendendo a fuga do País e o asilo no exterior para os diversos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra a liberação do documento, argumentando que a viagem não atendia a interesses vitais do ex-presidente.

Com a negativa de Moraes, coube ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro representarem o ex-presidente na posse de Trump. Após deixar Michelle no Aeroporto Internacional de Brasília, Bolsonaro disse estar “constrangido” por não poder ir aos Estados Unidos e esperar por um apoio do republicano para reverter a inelegibilidade.

“Com toda certeza, se ele me convidou, ele tem a certeza que pode colaborar com a democracia do Brasil afastando inelegibilidades políticas, como essas duas minhas que eu tive”, disse Bolsonaro.

Também na entrevista à Auriverde Brasil, Bolsonaro classificou a decisão do senador Marcos Pontes (PL-SP) de se candidatar à presidência do Senado como “lamentável”. O ex-presidente também mandou recados para as senadoras sul-mato-grossenses Soraya Thronicke (União) e Tereza Cristina (PP).

*Com informações do Estadão

