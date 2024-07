Inscrições para curso gratuito de audiovisual em Votuporanga encerram nesta quinta-feira

Interessados podem se inscrever no curso gratuito de desenvolvimento audiovisual voltado para pessoas a partir de 16 anos.

O programa Oficinas Culturais e Artísticas, OCA, está com inscrições abertas para curso gratuito de desenvolvimento audiovisual voltado para jovens e adolescentes, a partir de 16 anos, em Votuporanga. Os interessados em se aventurar pelo mundo da arte e obter uma formação completa em criação de roteiro e edição de vídeo devem se inscrever no processo seletivo até o dia 4 de julho.

O projeto tem patrocínio da Neoenergia Elektro e Instituto Neoenergia, e realização da GS. Comunicação & Cultura e Secretaria Municipal de São Paulo por meio do Programa de Ação Cultural – ProAC, oferecendo um processo de formação para jovens interessados em ingressar no mercado audiovisual, que se encontra em crescimento pelo constante surgimento de criadores de conteúdo digital. Com 80 vagas disponíveis, disponibiliza um curso inteiramente gratuito com aulas técnicas.

O OCA foi desenvolvido pela Quest e pelo Instituto Neoenergia e está presente em duas cidades do Estado de São Paulo. Em cada município serão implantado núcleos de produção voltados para capacitação de jovens adultos de baixa renda que buscam atrelar os conhecimentos da economia criativa como plataforma de desenvolvimento humano, social e cultural.