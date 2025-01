Votuporanguense enfrenta o Oeste na Arena Plínio Marin 

CAV busca a primeira vitória no Paulistão A2 nesta quarta-feira, às 19h30, em duelo válido pela terceira rodada.

O Clube Atlético Votuporanga encerrou, nesta terça-feira, a preparação para encarar o Oeste, nesta quarta (22.jan), às 19h30, na Arena Plínio Marin, pelo Campeonato Paulista da Série A2.

O CAV comandado pelo técnico Rogério Corrêa volta a campo pela terceira rodada do estadual, segunda apresentação diante de sua torcida na Toca da Pantera, na caça pela primeira vitória. Isso porque o Votuporanguense acabou derrotado na estreia pela Ferroviária, por 2 a 0, na Arena Plínio Marin. Em seguida, o clube de Votuporanga conseguiu seu primeiro ponto no Paulistão A2 ao empatar sem gols com o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP.

Para este duelo, a Pantera Alvinegra ainda não terá o atacante Nando, que já está reintegrado ao elenco após passagem pelo departamento médico, mas deve ficar de fora. Outro atleta que não estará à disposição é o lateral-direito, Júlio Cezar, que finaliza recuperação no DM.

Por outro lado, Rogério Corrêa recebeu a liberação para uso de duas novas armas do arsenal alvinegro: o atacante Anderson Cordeiro, que defendia o Chungnam Asan (Coreia do Sul), e o zagueiro recém-chegado, Guilherme Borech.

Oeste

Enquanto o Votuporanguense busca a primeira vitória na competição, o Oeste venceu a Ferroviária por 1 a 0 na última rodada, no domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara. O único gol da partida foi contra, do zagueiro Jackson. Com o resultado, o Oeste, que havia perdido em casa para o XV de Piracicaba na estreia, somou os três primeiros pontos na competição e ocupa a nona posição.

Ingressos

Os torcedores interessados em acompanhar o duelo entre CAV x Oeste, nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, podem adquirir seus ingressos com os mesmos valores do ano passado:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem adquirir os ingressos nos pontos de venda: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.

