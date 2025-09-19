Sebrae-SP promove capacitação para produtores rurais em Nova Luzitânia

Ensinamentos incluem técnicas de manejo, gestão de custos e inovação para fortalecer a bovinocultura de leite no Noroeste Paulista.

O Sebrae-SP iniciou um projeto setorial voltado para produtores rurais de Nova Luzitânia, no Noroeste Paulista, com uma série de cursos e consultorias realizados na Estância ZV, propriedade de Jesuína da Silva, conhecida como Zina. A iniciativa busca fortalecer a bovinocultura de leite na região por meio de técnicas de manejo, gestão e inovação.

As primeiras atividades foram realizadas nos dias 25 e 26 de agosto, dentro do programa Inova Senar, com foco na utilização da cana-de-açúcar na alimentação do rebanho. Entre os próximos encontros, está prevista a capacitação em intensificação de pastagens, de 29 de setembro a 1º de outubro, além de módulos voltados para gestão de custos e eficiência produtiva, como o programa Integra Agro, marcado para 7 de outubro, com o tema “Faça mais gastando menos! Entenda para onde vai o seu dinheiro”.

Em outubro, o cronograma inclui ainda o curso sobre formação e manejo de pastagens (27 a 29), seguido por treinamentos voltados à produção de silagem (24 e 25 de novembro) e produção de feno (8 e 9 de dezembro). Todas as atividades acontecem das 8h às 17h30, na Estância ZV.

“Nosso objetivo é levar conhecimento prático e acessível ao produtor rural, para que ele consiga melhorar sua produtividade e rentabilidade, mesmo diante dos desafios do setor”, afirmou Roberta Zuculoto, analista de negócios do Sebrae-SP.

Além das capacitações, os produtores estão recebendo consultorias de diagnóstico empresarial, que auxiliam na gestão financeira e no aumento da competitividade. Aqueles que ainda não participaram serão atendidos pelo programa ALI Rural, do Sebrae-SP, que oferece acompanhamento técnico individualizado.

“A adoção de boas práticas de manejo e controle de custos pode representar ganhos significativos de produtividade para pequenos e médios produtores, especialmente em um setor que enfrenta oscilação de preços e aumento nos custos de produção”, completou Roberta.

O projeto conta com a parceria da Casa da Agricultura, Prefeitura de Nova Luzitania e Sindicato Rural de Araçatuba (Faesp/Senar).