Polícia Civil fecha clínica clandestina e resgata 11 pessoas em Cardoso 

O local apresentava péssimas condições de higiene, colchões sem roupas de cama e alimentos armazenados de forma inadequada. Responsável foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Uma operação da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (13.mai), fechou uma suposta clínica que operava de forma clandestina na zona rural de Cardoso/SP.

De acordo com o apurado, o local mantinha 11 pessoas vivendo em situação precária de saúde e convivência. Dentre elas haviam dependentes químicos, pessoas com esquizofrenia, idosos, autistas e deficientes físicos.

O imóvel apresentava péssimas condições de higiene, colchões no chão e sem roupas de cama, além de alimentos armazenados de forma inadequada.

Ainda segundo o apurado, a ação contou com apoio de equipes da Vigilância Sanitária, CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Polícia Científica que foi acionada para periciar o local.

O responsável pela suposta clínica foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cardoso, onde presta esclarecimentos às autoridades competentes. Já os residentes receberam atendimento especializado e também serão ouvidos pela polícia.

De acordo com o apurado, nestes casos, o responsável pode responder por maus-tratos, exercício ilegal da profissão e abandono de incapaz, podendo ainda ser indiciado por tortura, caso seja constatada conduta mais grave.