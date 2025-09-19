Potra nascida na 62ª EXPO Rio Preto ganha concurso para escolha do nome 

Nascida de forma inesperada durante a Mostra de Equinos da Bassitt Agropecuária, a potra da raça Paint Horse terá seu nome escolhido por meio de concurso aberto ao público.

A manhã da última quarta-feira (17.set) trouxe uma emocionante surpresa para a Mostra de Equinos da 62ª Expo Rio Preto: o nascimento de uma potra da raça Paint Horse, filha da égua Marrakech Cartel Jab. O nascimento natural e inesperado encantou criadores, visitantes e apaixonados por cavalos, ganhando grande repercussão durante o evento.

Diante da comoção gerada, a Bassitt Agropecuária, em parceria com a EXPO Rio Preto, decidiu transformar o momento em uma experiência coletiva: um concurso para escolher o nome da nova potra.

Como participar

Interessados em dar um novo nome à pequena potra têm até este sábado (20) para sugerir suas ideias por meio do formulário online: https://forms.gle/X193GMiwPu83U5mk8.

⁠Uma comissão vai selecionar quatro opções finais, que serão divulgadas no domingo (21) nas redes sociais oficiais da @bassittagropecuaria e @expo.riopreto.

Na ocasião, o público poderá votar em sua opção preferida, e o nome vencedor será anunciado ao longo do dia. Para validar o voto, é necessário seguir os dois perfis oficiais no Instagram: @bassittagropecuaria e @expo.riopreto.

Regras de nomenclatura

Mantendo a tradição, o novo nome deverá refletir a linhagem da potra, envolvendo a identidade de seus pais — a égua Marrakech Cartel Jab e o garanhão Circle Peppy Delta. Além disso, conforme orientação da ABCPAINT – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Paint Horse, o nome deve ter no máximo 15 letras.

Mais do que uma ação simbólica, o concurso busca aproximar o público do universo do cavalo e reforçar o espírito de comunidade que marca a EXPO Rio Preto.

Concurso para escolha do nome da nova potra da raça Paint Horse da Mostra de Equinos da Bassitt Agropecuária na 62ª Expo Rio Preto

Como participar: https://forms.gle/X193GMiwPu83U5mk8

Até quando: sábado, 20 de setembro

Resultado: domingo, 21 de setembro

62ª EXPO Rio Preto