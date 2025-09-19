Potra nascida na 62ª EXPO Rio Preto ganha concurso para escolha do nome 

Potra nascida na 62ª EXPO Rio Preto ganha concurso para escolha do nome - Foto: Reprodução

Nascida de forma inesperada durante a Mostra de Equinos da Bassitt Agropecuária, a potra da raça Paint Horse terá seu nome escolhido por meio de concurso aberto ao público.

A manhã da última quarta-feira (17.set) trouxe uma emocionante surpresa para a Mostra de Equinos da 62ª Expo Rio Preto: o nascimento de uma potra da raça Paint Horse, filha da égua Marrakech Cartel Jab. O nascimento natural e inesperado encantou criadores, visitantes e apaixonados por cavalos, ganhando grande repercussão durante o evento.

Diante da comoção gerada, a Bassitt Agropecuária, em parceria com a EXPO Rio Preto, decidiu transformar o momento em uma experiência coletiva: um concurso para escolher o nome da nova potra.

Como participar 

Interessados em dar um novo nome à pequena potra têm até este sábado (20) para sugerir suas ideias por meio do formulário online: https://forms.gle/X193GMiwPu83U5mk8. 

Uma comissão vai selecionar quatro opções finais, que serão divulgadas no domingo (21) nas redes sociais oficiais da @bassittagropecuaria e @expo.riopreto. 

Na ocasião, o público poderá votar em sua opção preferida, e o nome vencedor será anunciado ao longo do dia. Para validar o voto, é necessário seguir os dois perfis oficiais no Instagram: @bassittagropecuaria e @expo.riopreto.

Regras de nomenclatura

Mantendo a tradição, o novo nome deverá refletir a linhagem da potra, envolvendo a identidade de seus pais — a égua Marrakech Cartel Jab e o garanhão Circle Peppy Delta. Além disso, conforme orientação da ABCPAINT – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Paint Horse, o nome deve ter no máximo 15 letras. 

Mais do que uma ação simbólica, o concurso busca aproximar o público do universo do cavalo e reforçar o espírito de comunidade que marca a EXPO Rio Preto.

Concurso para escolha do nome da nova potra da raça Paint Horse da Mostra de Equinos da Bassitt Agropecuária na 62ª Expo Rio Preto 

62ª EXPO Rio Preto 

  • De 13 a 21/9 (etapa Leite)
  • De 28/9 a 5/10 (etapa Corte)
  • Local: Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto
  • Evento aberto ao público
  • Entrada e estacionamento gratuitos 

