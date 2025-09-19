SOBRIEDADE JÁ 

NEM TUDO QUE VOCE OUVE, HOUVE

Você já parou para pensar que, nem tudo que você ouve, realmente houve? Pois é, parece um trava-língua, mas não é. O Ouve com “O” é aquilo que entra no ouvido, as vezes até como uma poluição sonora, já o houve com H é aquilo que de fato aconteceu. ‘Ah, eu ouvi, fulano falou isso, ciclano falou ou fez aquilo.

A fofoca, a invenção, vira o ‘houve’ com H. quando na verdade, não houve nada!

Nas redes sociais então, a gente escuta um áudio, até maldoso, e pronto: o ‘ouve’ já ganha status de verdade. E geralmente nos damos ouvido muito mais rápido, aos “ouve” negativos né.

Então, antes de engolir qualquer coisa que você ouve por aí, se pergunte: será que isso realmente houve?

Senão seu ouvido vira a porta de entrada que ouve, mas que faz seu coração, sua mente, um depósito coisas que não houve.

1 Tessalonicenses “Provai todas as coisas e retende o bem.”

O BRANCO E O PRETO DO MEU PIANO

Esses dias vi que por supostamente lembrar racismo, estão querendo cancelar algumas expressões do dicionário brasileiro tipo, denegrir, esclarecer, ovelha negra, lista negra, como se o problema fosse as palavras e não o comportamento das pessoas.

Seria bem mais simples se a gente aprendesse que respeito não tem cor, tem sim o teu olhar, tem o brilho que você consegue ver no olho do outro, não o tom da pele.

Ninguém nasce odiando, mas parece que se aprende odiar, oras, mas se dá para ensinar a odiar, dá muito bem para se ensinar a amar também.

Então em vez de separar “negros”, “brancos”, ou outros rótulos, que tal ensinar a respeitar gente?

Como o meu piano, ele tem teclas brancas, tem teclas pretas, que vivem juntas, e juntas fazem uma melodia perfeita, mas se separadas, se entrarem em conflitos, só vão fazer barulho.

Mateus 22,39 “Amarás o teu próximo como a ti mesmo.”

SORTE, USE COM MODERAÇÃO

São poucas as situações que se pode dizer: “Nossa, que sorte!”? Pois é, um sujeito estuda a vida inteira para passar num concurso, aí quando consegue, vem alguém e solta: “Que sorte você teve, hein?” nas entrelinhas é até uma indiferença ao esforço de anos dele.

Agora, se alguém compra um bilhete de loteria e ganha, aí sim, até podemos chamar de sorte. Da mesma forma quando dizem para um músico: “Nossa, você tem uma facilidade pra tocar esse instrumento, né?” mal sabem quantas horas de estudo, quantas renúncias, quanta dor no dedo.

Então cuidado até com a famosa “boa sorte”. Ela pode até soar como quem minimiza o esforço do outro, ou pior, pode deixar a pessoa esperando pela sorte, em vez de correr atrás.

Definitivamente, dar certo não tem nada a ver com sorte. Muito menos dar errado tem a ver com azar, tem a ver com escolhas.

Provérbios 14,23 – “Todo trabalho traz proveito, mas só falar leva à penúria.”

CUIDADO COM A MENTIRA BEM-SUCEDIDA

Você nunca será bem-sucedido com uma mentira, mas uma mentira pode ser bem-sucedida em você.

E o que seria uma mentira bem-sucedida? é uma mentira aceita.

E não tem jeito, o único antídoto, para a mentira, é a verdade.

Você já sabe que uma mentira contada várias vezes, ou por muita gente, pode até virar consenso, mas nunca será verdade.

O teu ouvido tem uma reação lógica quando recebe uma informação, mas essa lógica, vai depender do nível de verdade que existe em você.

E é essa verdade, que vai funcionar como um filtro, e as mentiras mesmo muitas, e aceita por muitos, não irão te contaminar.

Fique atento e se pergunte: Isso é plausível, ou estou acreditando porque ouvi várias vezes?

E não se esqueça que O Deus feito homem, ou o Homem feito Deus, como você quiser, disse bem claro: Eu sou a verdade.

João 14,6 “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”

AS VEZES O VERDADEIRO IDIOTA É QUEM PENSA LEVAR VANTAGEM

Dizem que alguns rapazes viviam tirando onda de um doente mental: ofereciam cinco notas de 2 reais, e uma de vinte, Ele, sempre escolhia as cinco notas.

Um dia, alguém perguntou: “Você não sabe que uma de vinte reais vale mais que cinco notas de dois reais” Ele respondeu: Claro que eu sei, mas se eu disser, eles param de brincar, e eu deixo de ganhar dez reais por dia.”

Pois é, às vezes, o verdadeiro idiota é o que pensa estar tirando proveito. É que a ganância as vezes cega, e a zombaria normalmente revela uma certa fraqueza, e a sabedoria pode estar escondida no silêncio.

E outra coisa: estar convicto é mais valioso que a opinião dos outros.

Em 1 coríntios 1,27 diz: “Deus escolheu os fracos, para confundir os fortes.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br