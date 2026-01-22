Sebrae-SP e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga discutem plano de ações para 2026

Reunião abordou iniciativas voltadas aos setores do comércio, da indústria e de serviços no município.

O Sebrae-SP e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga se reuniram nesta terça-feira (20.jan), para discutir o conjunto de ações planejadas para fortalecer os setores do comércio, da indústria e de serviços no município. A reunião contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico Chino Bolotário e da gerente regional do Sebrae-SP Iroá Nogueira Lima Arantes.

O encontro contou ainda com a participação da consultora de negócios Evelise Galbe e do líder regional de Operações do Sebrae-SP Kleber Guerche, que participaram das discussões sobre as estratégias de apoio ao ambiente empreendedor local e as oportunidades de parceria com o poder público.

Durante a reunião, o Sebrae-SP apresentou soluções voltadas à qualificação da gestão empresarial, ao aumento da competitividade dos pequenos negócios e ao estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável de Votuporanga. As ações incluem programas de capacitação, consultorias especializadas e iniciativas direcionadas às demandas específicas de cada setor produtivo.

De acordo com Evelise Galbe, a proposta é alinhar as soluções do Sebrae-SP às prioridades do município. “O diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é fundamental para que as ações cheguem de forma mais assertiva aos empresários locais, considerando as características e vocações de Votuporanga”, afirmou.