Tarcísio de Freitas cancela visita a Bolsonaro na Papudinha 

Encontro do governador de São Paulo com o ex-presidente estava previsto para esta quinta-feira (22); nova data deve ser solicitada.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou, na noite desta terça-feira (20.jan), que não vai mais visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta (22), na Papudinha, conforme estava previsto. Segundo Tarcísio, o motivo do cancelamento seriam compromissos em São Paulo. Uma nova data deve ser solicitada ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O pedido de autorização para a ida de Tarcísio ao 19º Batalhão da Polícia Militar do DF havia sido feito pela defesa de Bolsonaro e acatado hoje por Moraes. O encontro estava marcado para o período entre 8h e 10h.

“Eu fico satisfeito de ele [Moraes] ter me dado essa oportunidade, porque eu vou lá visitar um amigo, né? Sobretudo um grande amigo, uma pessoa que tem muita consideração”, declarou o governador, em entrevista coletiva ocorrida nesta terça no município de São José da Bela Vista/SP.

“Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa. Precisa sempre reforçar que ele vai sempre poder contar comigo”, acrescentou Tarcísio de Freitas.

Na mesma decisão, Moraes também autorizou outras duas visitas pleiteadas pelos advogados de Bolsonaro: a do cunhado, Diego Torres Dourado (irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro), e a do pecuarista Bruno Scheid. Ambas devem ocorrer nos dias 28 e 29 de janeiro, respectivamente.

Transferência

O ex-presidente foi transferido da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para a Papudinha na última quinta-feira (15), por decisão de Moraes, após reiterados pedidos da defesa pela concessão de prisão domiciliar humanitária.

A nova cela tem 64m² — 52m² a mais do que a prisão na Polícia Federal. Na Papudinha, o ex-chefe do Executivo dorme em uma cama de casal, tem geladeira, televisão e acesso à cozinha, lavanderia e área externa privativa. O local também dispõe de espaço para a realização de exercícios físicos e sessões de fisioterapia, bem como posto de saúde com atendimento médico.

*Com informações do R7