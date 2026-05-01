Emprego: Votuporanga abre 247 vagas em março, aponta Caged 

Com a performance, município permanece no ‘azul’, já que em fevereiro registrou a abertura de 189 empregos com carteira assinada.

O Brasil criou 228.208 novas vagas de emprego formal em março, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29.abr) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado foi puxado pelo setor de serviços.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 247 vagas, fruto da dinâmica entre 1.540 contratações e 1.293 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em fevereiro registrou a abertura de 189 empregos com carteira assinada.

No 3º mês de 2026, os resultados positivos em Votuporanga vieram dos setores de Serviços (+139), seguido pela Indústria (+105), Construção (+9) e Agropecuária (+3). Já no ‘vermelho’, o único setor a fechar no período foi o Comércio (-9). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio

O salário médio real em março foi de R$ 2.350,83 com redução de R$ 17,50 (-0,7%) em relação ao valor de fevereiro de 2026, de R$ 2.368,33. Enquanto na comparação com março do ano passado, houve aumento real de R$ 41,80 (1,8%).

Para os trabalhadores considerados típicos, o salário foi de R$ 2.397,89 (2% maior que o valor médio), enquanto aqueles considerados não típicos tinham salário médio de R$ 2.019,09 (14,1% menor que o valor médio).