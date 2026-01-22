Memphis Depay faz primeiro treino com elenco do Corinthians em 2026 

Atacante holandês está fora de clássico contra o Santos, segundo técnico Dorival Júnior.

O atacante Memphis Depay realizou nesta terça-feira seu primeiro treino com bola com o restante do elenco do Corinthians. O camisa 10 perdeu os primeiros dias de pré-temporada para tratar um edema ósseo no joelho. Na semana passada, o holandês iniciou trabalhos de transição para o campo, mas ainda sem atividades de impacto.

Apesar do retorno aos treinos, Memphis Depay está fora do clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. A presença dele foi descartada pelo técnico Dorival Júnior, no último domingo.

Nesta terça-feira, os jogadores que foram titulares contra o São Paulo, no último domingo, realizaram apenas aquecimento em campo. Depois, voltaram para a parte interna do CT para trabalho regenerativo.

Os demais atletas permaneceram em campo para um trabalho de ataque contra defesa e um complemento setorial. O zagueiro Gustavo Henrique realizou um trabalho de controle de carga na academia e não participou do aquecimento.

Ainda nesta quarta-feira, o Timão encerra a preparação para enfrentar o Santos. Garro, que se recupera de cirurgia no punho, deve seguir fora. José Martínez, que segue na Venezuela, e o zagueiro Cacá, com lesão na região do abdômen, também serão desfalques.

*Com informações do ge