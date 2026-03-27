Escola de Parisi conquista nível Ouro no Saresp com salto expressivo no desempenho 

Unidade Cecília Meireles eleva índice de 3,8 para 5,2 e se destaca pelo trabalho conjunto entre professores, alunos e comunidade escolar na melhoria da aprendizagem.

@caroline_leidiane

A Escola Cecília Meireles, localizada no município de Parisi, alcançou um dos resultados mais expressivos de sua trajetória no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). A unidade elevou seu índice de 3,8 para 5,2, garantindo o nível Ouro — uma das classificações mais altas do sistema estadual.

O avanço é resultado de um trabalho contínuo e articulado ao longo do ano letivo, envolvendo equipe gestora, professores, alunos e famílias. A evolução no desempenho evidencia não apenas o domínio de competências acadêmicas, mas também o fortalecimento de uma cultura escolar baseada em planejamento, acompanhamento pedagógico e engajamento coletivo.

De acordo com a direção da escola, o resultado representa o reconhecimento de um esforço conjunto.

“Foi um salto significativo, que mostra o comprometimento de todos com a educação de qualidade. Estamos muito orgulhosos do nosso time e de nossos estudantes”, destacou.

A conquista posiciona a Escola Cecília Meireles como referência educacional no município de Parisi, evidenciando a importância da colaboração entre escola e comunidade para a melhoria dos indicadores de aprendizagem.

O desempenho sinaliza ainda um caminho consistente para a manutenção e ampliação dos resultados nos próximos ciclos avaliativos.

O Saresp é um dos principais instrumentos de avaliação da educação básica no estado de São Paulo, utilizado para medir o desempenho dos estudantes e orientar políticas públicas voltadas à qualidade do ensino.

O resultado obtido pela escola consolida o impacto de práticas pedagógicas estruturadas e do acompanhamento sistemático do processo de ensino-aprendizagem.

Com o reconhecimento em nível Ouro, a unidade vigora seu compromisso com a excelência educacional e solidifica um percurso que, mais do que números, reflete o investimento cotidiano na formação dos estudantes.