Votu International Rodeo: entenda como serão definidos os campeões das montarias em touros

Formato do evento, que será realizado de 7 a 10 de maio, em Votuporanga, combina disputa por equipes e individual; premiação total é de seis carros e três motos.

Sete equipes formadas por atletas nacionais e internacionais, disputas em times e individuais, mais de 16 companhias de rodeio e seis carros e três motos de premiação. Pelo segundo ano consecutivo, o Votu International Rodeo surpreende com uma disputa de alto nível. Mas, afinal, como serão definidos os campeões das montarias em touros?

Organizada pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal, a festa será realizada de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga. Além dos confrontos na arena, o evento terá shows de Luan Santana, Matheus & Kauan, Rionegro & Solimões, Alok e Leonardo. A entrada para a pista será gratuita nos quatro dias, enquanto os ingressos para a Área VIP seguirão à venda.

O Votu International Rodeo será disputado em dois formatos simultâneos: por equipes e individual, com fases classificatórias e eliminatórias ao longo dos quatro dias.

Nas três primeiras noites, de quinta a sábado, as equipes somarão pontos na fase classificatória. As quatro melhores avançarão para a semifinal, disputada no domingo em sistema eliminatório, com confrontos entre a segunda e a terceira colocadas e a primeira contra a quarta. As vencedoras se enfrentarão na final, e a equipe com maior pontuação garantirá o título.

Na disputa individual, avançará para a decisão o melhor competidor de cada equipe na fase classificatória, totalizando sete finalistas. Com as pontuações zeradas, o campeão será definido pela maior nota na final. Caso nenhum atleta pontue, vencerá quem permanecer mais tempo no touro.

Sete times em busca de seis carros e três motos

Os sete times que disputarão os seis carros e três motos serão: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Equipe Internacional, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.

Com exceção da Equipe Internacional, que terá cowboys dos Estados Unidos, México e Austrália, cada time será formado pelos cinco mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos.

Dos nove veículos da premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao campeão individual. Já as três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.

Line-up

A grade de shows do Votu International Rodeo reúne alguns dos maiores artistas da atualidade. Na quinta-feira (7), Luan Santana abrirá a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), será a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público poderá curtir Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerrará a festa.

Além das montarias em touros e das apresentações musicais, a festa contará com parque de diversões, praça de alimentação coberta, arquibancadas e um megapalco preparado com mais de 50 metros de largura para receber as atrações.

Para quem busca mais conforto, o Votu International Rodeo contará com duas opções de Áreas VIP, sendo uma delas com serviço open bar e open food. Os ingressos poderão ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas ocorrerão no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já online, os ingressos estarão disponíveis pelo site da Total Acesso.

Votu International Rodeo 2026

Data: 7 a 10 de maio

Local: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga

Entrada para pista: gratuita todos os dias

Link para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeo

Cerveja oficial: Império Puro Malte

Apoio: Prefeitura de Votuporanga

Organização: Grupo Tercio Miranda

Programação musical