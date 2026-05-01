Quermesse da Paróquia Santa Joana Princesa de Votuporanga promete reunir tradição e sabor

A programação acontece nos dias 2, 9, 16 e 23 de maio, a partir das 19h, no Salão Paroquial, com a participação das comunidades da Capela Santa Rita e da Capela São Vicente de Paulo.

A Paróquia Santa Joana Princesa, em Votuporanga/SP, realiza ao longo do mês de maio sua tradicional quermesse, aberta a toda a população de Votuporanga e região. O evento promete reunir famílias e amigos em um ambiente acolhedor, marcado pelo clima típico das festas do interior, com alegria, fé e convivência.

A programação acontece nos dias 2, 9, 16 e 23 de maio, sempre a partir das 19h, no Salão Paroquial, com a participação das comunidades da Capela Santa Rita e da Capela São Vicente de Paulo.

O público encontrará uma estrutura completa, com comidas e bebidas variadas, além de atrações como bingos e leilão, garantindo momentos de diversão para todas as idades.

Entre os destaques está o tradicional frango assado no forno a lenha, preparado de forma artesanal e com sabor especial. O prato pode ser adquirido antecipadamente por R$ 60,00, e cada compra dá direito a uma cartela para concorrer ao bingo, com premiação de R$ 1.000,00 em cada noite.

Mais do que um evento festivo, a quermesse se apresenta como um espaço de encontro, partilha e fortalecimento da comunidade, unindo tradição e solidariedade.

Os interessados já podem garantir o frango antecipadamente, inclusive via PIX, pela chave: (17) 99679-8026.