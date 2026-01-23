Sebrae Aqui registra quase 13 mil atendimentos na região de Votuporanga em 2025

Rede conta com 48 unidades em operação e promoveu ações de capacitação que alcançaram mais de 2,6 mil pessoas ao longo do ano.

A rede Sebrae Aqui contabilizou 12.959 atendimentos em 2025 na região de Votuporanga, resultado da atuação dos 48 postos atualmente em operação nos municípios atendidos pelo Escritório Regional. O programa é a principal estrutura descentralizada do Sebrae-SP para atendimento presencial a Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas e pessoas que desejam empreender.

Além do atendimento individual, voltado a orientações técnicas e gerenciais, o Sebrae Aqui promoveu, ao longo do ano, 97 ações coletivas, entre cursos, palestras e oficinas, que reuniram 2.651 participantes. As atividades abordaram temas estratégicos como gestão financeira, marketing e vendas, formalização, planejamento empresarial, inovação e acesso a crédito.

“O Sebrae Aqui é a porta de entrada do empreendedor para os serviços do Sebrae-SP. Por meio dessa estrutura, conseguimos levar orientação qualificada para dentro dos municípios, facilitando o acesso às soluções e contribuindo para a melhoria da gestão e da competitividade dos pequenos negócios”, afirmou Iroá Arantes, gerente regional do Sebrae-SP.

O Sebrae Aqui

O Sebrae Aqui é um programa desenvolvido pelo Sebrae-SP em parceria com prefeituras municipais, associações comerciais e outras entidades locais. As unidades funcionam como pontos de atendimento presencial, oferecendo serviços gratuitos como orientação para abertura e regularização de empresas, emissão de documentos, esclarecimentos sobre obrigações do MEI, além do encaminhamento para consultorias, cursos e programas do Sebrae.

Na região de Votuporanga, os postos estão distribuídos nos municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d’Oeste, Aspásia, Auriflama, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Guarani d’Oeste, Guzolândia, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.

Essa capilaridade da rede permite atender empreendedores de diferentes perfis e setores, para fortalecer o ambiente de negócios local e apoiar o desenvolvimento econômico dos municípios.