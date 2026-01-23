8º Leilão de Gado de Potirendaba arrecada mais de R$ 121 mil para o Hospital de Base de Rio Preto

“Foi o Hospital de Base que acolheu a minha família.” Com esse sentimento de gratidão, Luiz Antônio Regino, voluntário do Leilão de Gado de Potirendaba, resume a relação com a instituição. Sua esposa, Geni, foi diagnosticada com câncer no intestino e, há três anos, realiza tratamento no Instituto do Câncer (ICA), mantido pela Funfarme.

Na manhã desta sexta-feira (23.jan), a comissão organizadora do 8º Leilão de Gado de Potirendaba/SP, realizado no dia 15 de junho de 2025, esteve no Hospital de Base para a entrega simbólica do valor arrecadado, que totalizou R$ 121.150,00 e será destinado ao custeio do SUS.

O grupo, formado por Renivaldo José da Silva, Renato Quadreli, Aline Marcelino Quadreli, Luiz Aranha, Omair Bento Almeida, Edson, Aparecido Teodoro, Luiz Antônio Regino e Leui Antônio Malvezzi, foi recebido pelo diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho, e pelo superintendente-geral, Robson de Pádua.

Durante o encontro, Dr. Horácio agradeceu o apoio e destacou a relevância da parceria. Realizado no município desde 2012, o evento já se tornou tradição. “Essas ações mostram como a população pode contribuir diretamente com a instituição. Todo recurso arrecadado, independentemente do valor, é destinado aos nossos custeios, garantindo a continuidade de um atendimento de qualidade à população”, afirmou.

Para Renivaldo José da Silva, conhecido como Borná, todos os voluntários reconhecem a importância dos serviços prestados pelo Hospital de Base. “É uma grande satisfação, para nós, parceiros do bem de Potirendaba, poder ajudar. No dia do evento, todos se dedicam com consciência da importância dos atendimentos realizados aqui”, destacou.

Em 2025, o município de Potirendaba contabilizou 16.550 atendimentos ambulatoriais no Hospital de Base, para uma população de 18.496 habitantes. Renato Quadreli, que participa ativamente da organização, também ressaltou a relevância da iniciativa. “Esse sentimento de ajudar reforça o reconhecimento dos pacientes pelo trabalho do hospital. É por isso que existem os parceiros do bem: para agradecer e retribuir”, afirmou.

Os voluntários Leui Antônio Malvezzi e Aparecido Teodoro também reforçaram o sentimento de gratidão. “Quando precisamos, somos atendidos pelo hospital. Por isso, contribuímos sempre que podemos”, concluíram.