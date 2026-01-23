Votu International Rodeo abre ponto físico para venda de ingressos das Áreas VIP

Interessados devem procurar o escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, nº 2451, em Votuporanga. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Pensando em oferecer ainda mais praticidade ao público, o Votu International Rodeo abriu um ponto físico para a venda de ingressos das Áreas VIP. A festa, organizada pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Votuporanga, será de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera.

Nesta edição, o Votu International Rodeo terá duas opções de Áreas VIP. A primeira oferece acesso facilitado à festa, entrada liberada na boate The Bull Club, bar exclusivo, banheiros de alvenaria de acesso rápido e vista privilegiada da arena e do palco.

Já a Área VIP Gold amplia consideravelmente o pacote de benefícios, com open bar e open food, acesso à The Bull Club, entrada facilitada ao evento, banheiros de alvenaria próximos, lounge com mesas e cadeiras, espaços instagramáveis e vista privilegiada da arena e do palco.

Os interessados em adquirir os ingressos no ponto de venda físico devem procurar o escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, nº 2451, em Votuporanga. O primeiro lote conta com quantidade limitada e valores promocionais, válidos enquanto houver disponibilidade. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para quem não é de Votuporanga e região, os ingressos seguem disponíveis no site Total Acesso, onde é possível consultar o mapa completo com a localização de cada setor.

Pista gratuita, line-up e rodeio internacional

Do sertanejo à música eletrônica, a grade de shows do evento promete surpreender o público. Na quinta-feira (7), Luan Santana abre a programação com seus maiores sucessos. Na sexta (8), Matheus & Kauan sobem ao palco. No sábado (9), Rionegro & Solimões e Alok se apresentam. Já no domingo (10), Leonardo encerra a festa em grande estilo. A entrada para a pista é gratuita nos quatro dias, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipados.

Além de um line-up de peso, o Votu International Rodeo 2026 terá uma das maiores premiações do país para os campeões das disputas em montarias em touros: seis carros e três motos, totalizando R$ 560 mil.

Outra novidade desta edição é o reforço na disputa por equipes, que passa a contar com sete times na arena: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.

Dos nove veículos que compõem a premiação, cinco serão destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao vencedor da disputa individual. As três motos serão entregues ao proprietário do touro eleito o melhor da competição, ao responsável pela melhor boiada e à equipe vencedora na modalidade por times.