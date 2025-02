GATE neutraliza homem que mantinha ex-namorada refém em SP 

Sniper atirou após mais de 40 minutos de negociação e diante da crescente ameaça contra a vida da vítima. Ela foi libertada sem ferimentos e relatou que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Um homem de 38 anos que fez a ex-namorada de refém morreu na tarde de domingo (9.fev) no bairro Jardim Neri, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

Rodrigo Luiz de Souza foi atingido por um atirador de elite do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante as negociações do sequestro.

Segundo os policiais, o criminoso mantinha a ex-companheira sob a mira de uma arma, ameaçando a vida dela o tempo todo.

Na entrada da casa, o rapaz tinha feito barricadas para dificultar a entrada dos agentes no imóvel. A mulher foi mantida em cárcere privado em uma casa na Rua do Inverno, por quase uma hora, entre as 15h40 e as 16h35.

Após mais de 40 minutos de negociação sem sucesso, e diante da crescente ameaça contra a vida da vítima, um atirador de elite interveio e atingiu o suspeito.