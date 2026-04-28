Cabo Renato Abdala anuncia pré-candidatura a deputado estadual 

O vereador votuporanguense do PRD fará uma dobradinha com Edinho Araújo, ex-prefeito de São José do Rio Preto, que vai concorrer a deputado federal.

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) confirmou durante a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (27.abr), sua pré-candidatura a deputado estadual.

Na tribuna da Casa de Leis, o vereador votuporanguense anunciou que será candidato a deputado estadual em dobradinha regional do Partido Renovação Democrática com o ex-prefeito de São José do Rio Preto/SP, Edinho Araújo, que buscará retornar à Brasília/DF, com uma cadeira na Câmara dos Deputados.

“Com posicionamento à direita, não estaremos com Lula, estaremos com o povo”, afirmou Cabo Renato Abdala, que já dava indícios nas últimas sessões de que o anúncio da pré-candidatura era iminente.

O vereador que é reconhecido nos bastidores da política local por sua capacidade fiscalizatória, aliás, recentemente, saiu fortalecido de um pedido de cassação protocolado na Câmara e posteriormente arquivado.

O anúncio de Cabo Renato Abdala, reeleito vereador com 1.180 votos, marcou posição como o segundo integrante da Casa de Leis de Votuporanga a expor publicamente a intenção de concorrer a uma cadeira legislativa fora dos limites do município. Na última semana, Natielle Gama (Podemos) declarou que é pré-candidata a deputada federal.