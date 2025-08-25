Santa Casa recebe visita dos alunos de Psicologia

Acompanhados pela coordenadora do curso, Profª Denise Rossi Foresto Del Col, os estudantes do 5º ano do curso de Psicologia da Unifunec, de Santa Fé do Sul, participaram de uma programação especial com foco na atuação do psicólogo no ambiente hospitalar.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita dos alunos do 5º ano do curso de Psicologia da Unifunec, de Santa Fé do Sul. Acompanhados pela coordenadora do curso, Profª Denise Rossi Foresto Del Col, os estudantes participaram de uma programação especial com foco na atuação do psicólogo no ambiente hospitalar.

Com duração aproximada de quatro horas, a visita incluiu uma apresentação institucional e um tour pelos setores. Os alunos puderam conhecer a estrutura física da Santa Casa, os serviços oferecidos e o trabalho desenvolvido pelas equipes multiprofissionais, com ênfase na atuação da Psicologia hospitalar.

A visita faz parte da formação acadêmica dos estudantes, que já realizam estágios práticos em Santa Fé do Sul, e teve como objetivo proporcionar uma vivência mais próxima da realidade hospitalar, complementando os aprendizados teóricos e fortalecendo a visão humanizada do cuidado em saúde.

O coordenador do Serviço de Psicologia da Santa Casa, Igor Parise, destacou a importância da iniciativa. “A visita permite que os alunos compreendam, de forma concreta, a complexidade do ambiente hospitalar e a importância do trabalho psicológico integrado ao cuidado multiprofissional. É uma oportunidade rica de aprendizado, que aproxima o estudante da realidade que ele encontrará no exercício da profissão”, afirmou.

Além disso, Igor reforçou o papel essencial da Psicologia em hospitais. “O psicólogo hospitalar atua em diferentes frentes — com pacientes, familiares e equipes — sempre buscando promover acolhimento, escuta qualificada e apoio emocional em momentos delicados. Conhecer essa dinâmica in loco amplia a consciência dos futuros profissionais sobre os desafios e as possibilidades da atuação clínica dentro de uma instituição de saúde”, complementou.

A Santa Casa agradeceu a visita da Unifunec e reafirma seu compromisso com o ensino, a formação profissional e o fortalecimento de parcerias que valorizam o conhecimento e o cuidado com a vida.

