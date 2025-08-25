Homem é encontrado morto após sair para soltar pipa em área rural de Jales 

Vítima foi identificada como Fábio Junio Bergamo de Oliveira, de 32 anos. Polícia investiga possível desentendimento antes do crime.

Um homem de 32 anos foi encontrado morto no domingo (24.ago) em uma área rural de Jales/SP. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Fábio Junio Bergamo de Oliveira.

De acordo com a Polícia Militar, Fábio foi localizado próximo à linha férrea, no bairro Jardim São Gabriel, sem sinais vitais e com diversas lesões pelo corpo. O rosto estava ensanguentado e havia uma poça de sangue ao lado.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e confirmou o óbito, sem apontar a causa da morte.

A Polícia Civil informou que, horas antes, a vítima teria se desentendido com dois homens que estavam em uma motocicleta do tipo Falcon. Testemunhas relataram que um dos suspeitos teria empurrado Fábio durante a discussão. Mais tarde, ele saiu de casa para empinar pipa e, pouco tempo depois, foi encontrado ferido na região da linha de trem.

A perícia foi acionada, e exames necroscópicos devem apontar as causas da morte. Fragmentos de vidro também foram apreendidos no local. O caso foi registrado como homicídio e segue em investigação para identificar os suspeitos envolvidos.